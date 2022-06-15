صور.. ضبط 19 مخالفة بيئية والتحفظ على عربات نباشين القمامة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة بيئية مكبرة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بقيادة المقدم عبد الحميد فرحات مدير الإدارة، وشرطة المرافق بقيادة الرائد على بكري وكيل الإدارة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه استهدفت الحملة منطقة حي وسط، وأسفرت عن ضبط عدد 19 مخالفة بيئية، كما تم التحفظ على عربة كارو خاصة بأحد نباشين القمامة، كما قامت الحملة بإزالة كميات من المخلفات، وذلك بمشاركة السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، واسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء.

وعلى صعيد متصل عقد رئيس مدينة الأقصر ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء، وأعضاء المكتب الفني بالاحياء ومسؤولي إدارة شؤون البيئة بمجلس المدينة، والسكرتير العام لمدينة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها الاهتمام بمنظومة النظافة وعمل صيانة دورية للمعدات والسيارات العاملة في مجال النظافة، والتنسيق بصفة مستمرة بين رؤساء الأحياء ومكتب شؤون البيئة بمدينة الأقصر، بالمتابعة لحالة النظافة أولاً بأول لمدينة الأقصر، وتفعيل قانون البيئة بتكوين فريق عمل من مشرفي البيئة بكل حي يتبع مكتب شؤون البيئة بالمدينة ، وتكثيف عمليات النظافة العامة ، لتوفير البيئة الصحية المناسبة للمواطن.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء وأعضاء ومسؤولي المكتب الفني بكل حي بالتواجد الدائم في الشارع لرصد مخالفات البناء وردع المخالفين، والتواصل مع المواطنين على مدار اليوم والتعرف على مشاكلهم ومطالبهم.



ضبط 19 مخالفة بيئية والتحفظ على عربات نباشين القمامة بالأقصر (1)



ضبط 19 مخالفة بيئية والتحفظ على عربات نباشين القمامة بالأقصر (2)



ضبط 19 مخالفة بيئية والتحفظ على عربات نباشين القمامة بالأقصر (3)



ضبط 19 مخالفة بيئية والتحفظ على عربات نباشين القمامة بالأقصر (4)