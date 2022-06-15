سوديك الراعى الرسمى لبطل الاسكواش على فرج المصنف الأول عالمياً للاسكواش

أعلنت شركة سوديك، الرائدة في قطاع التطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية رعاية مع بطل الاسكواش المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً وفقاً للاتحاد الدولي للاسكواش.

حصل علي فرج المصنف الاول عالميا في الاسكواش على لقبه الأول في بطولة العالم للاسكواش2018/2019 محافظاً على مكانة مصر الرائدة في رياضة الاسكواش. كما تصدر فرج المركز الأول عالميا مرة اخري في شهر يونيو الحالي بعد حصوله على بطولة CIB PSA World Champion 2022.

تخرج على فرج من جامعة هارفارد، وكان واحداُ من أفضل لاعبي الاسكواش في تاريخ الكلية، حيث كان عضو متميز في فريق Harvard's Varsity Squash. كما فاز بلقبين محليين فرديين وساعد فريق جامعة هارفارد في الفوز بأول لقب جامعي منذ 17 عامًا في 2014.

يعد علي فرج مثالاً رائعًا كونه رياضيًا محترفاً وعالمًا جيدًا ويكسب الاحترام بين منافسيه.

وتعليقًا على الرعاية، قال ماجد شريف، العضو المنتدب لسوديك: " تفخر سوديك برعاية علي فرج، فهو مثال حقيقي للرياضي الناجح داخل وخارج الملعب، حيث يجسد على الأخلاق والسلوك المثالية للروح الرياضية. ونحن في سوديك نتطلع إلى تقديم كل الدعم له لمواصلة رحلته الناجحة ".

تتمتع سوديك بسجل ريادي حافل في مجال الرياضة من خلال أنشطتها التي تشمل رعاية بطولة CIB العالمية للاسكواش 2022، واستضافة الجولات الأولى في نادي Club S الخاص بها، بالإضافة إلى رعاية الجولة العالمية الأولى للناشئين في مصر للاسكواش، واللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا من الاتحاد الدولي للاسكواش.

كما ترعى سوديك Tenacity Coaching بما في ذلك اللاعب الباراليمبي إسلام أبو علي، وتدير سوديك ثلاثة أندية رياضية في مشاريعها المختلفة في شرق وغرب القاهرة، وسيتم تشغيل النادي الرابع قريبًا في "فيليت" بالقاهرة الجديدة.