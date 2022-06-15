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سفير موسكو بلندن: بريطانيا كلفت كييف بالتعامل مع إطلاق سراح المرتزقة البريطانيين

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:01 م
سفير موسكو بلندن: بريطانيا كلفت كييف بالتعامل مع إطلاق سراح المرتزقة البريطانيين اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن بريطانيا كلفت كييف بالتعامل مع قضية إطلاق سراح المرتزقة البريطانيين المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال السفير الروسي لدى بريطانيا إن لندن أصدرت تعليمات إلى كييف للتعامل مع هذا، فدعونا نرى كيف ستتعامل كييف مع هذا، موضحا أن البريطانيين اتخذوا خطا لتجنب أي اتصال بسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، التي أصدرت الحكم، لأن ذلك سيعني الاعتراف بالجمهورية.

وتابع السفير الروسي لدى بريطانيا : بريطانيا تعتبر أن هذه المحكمة غير قانونية وغير عادلة، والسلطات البريطانية لا تلجأ إلى روسيا لأن الأمر حينها سيصبح مسألة علاقات ثنائية، وهي تحاول الآن تجنبها قدر الإمكان، وسنرى كيف ستتطور الأمور أكثر.

 


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