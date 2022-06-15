اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلنيسكى مطالبا بمنح بلاده الترشح للاتحاد الأوروبي: خطوة تدعم القيم الأوروبية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:38 م
زيلنيسكى مطالبا بمنح بلاده الترشح للاتحاد الأوروبي: خطوة تدعم القيم الأوروبية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، بمنح بلاده حالة الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن تلك الخطوة ستقوي المجتمع الأوروبي وتمثل دعما للقيم الأوروبية.


وتابع الرئيس الأوكراني - خلال كلمة عبر الفيديو أمام غرفتي البرلمان التشيكي - أن الأفكار والقيم الأوروبية تتعرض للهجوم من قبل روسيا، مضيفا أنه في حال هزيمة أوكرانيا فإن روسيا لن تتوقف عند هذا الحد.


وأعرب - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" - عن شكره للتشيك لاستقبالها مئات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا ولتقديمها السلاح لبلاده عندما احتاجته.
يشار إلى أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي في أعقاب العملية العسكرية الروسية ضدها في 24 من فبراير.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة