زيلنيسكى مطالبا بمنح بلاده الترشح للاتحاد الأوروبي: خطوة تدعم القيم الأوروبية

وكالات

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، بمنح بلاده حالة الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن تلك الخطوة ستقوي المجتمع الأوروبي وتمثل دعما للقيم الأوروبية.



وتابع الرئيس الأوكراني - خلال كلمة عبر الفيديو أمام غرفتي البرلمان التشيكي - أن الأفكار والقيم الأوروبية تتعرض للهجوم من قبل روسيا، مضيفا أنه في حال هزيمة أوكرانيا فإن روسيا لن تتوقف عند هذا الحد.



وأعرب - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" - عن شكره للتشيك لاستقبالها مئات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا ولتقديمها السلاح لبلاده عندما احتاجته.

يشار إلى أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي في أعقاب العملية العسكرية الروسية ضدها في 24 من فبراير.