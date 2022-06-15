رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بدمياط

كتب لؤى على

أجرى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا، صباح اليوم الأربعاء جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بدمياط.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة ونائبه اللجان للاطمئنان على أسئلة الامتحان، وأنها من المقرر الذى تم شرحه، واطمأن على تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحان للرد على أى استفسار من الطلاب، بجانب ذلك اطمأن على التواجد الطبى خلال فترات الامتحان.

كما تفقد رئيس الجامعة مركز الاختيارات الإلكترونية بالكلية والجارى تجهيزه للاختبارات فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030.

كان فى استقبال رئيس الجامعة ونائب الوجه البحرى الدكتور محمد اللبان عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.