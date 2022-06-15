رئيس أمناء الجامعة الألمانية يشارك باحتفالية هيئة التبادل العلمى فى بون

كتب محمد صبحى

تحتفل الهيئة الالمانية للتبادل العلمي والوزارة الفيدرالية للتعليم العالى والبحث العلمى في المانيا بمرور 20 عامًا على إنشاء الجامعة الالمانية بالقاهرة، والتى تمثل 40% من التعليم الألمانى العابر للحدود، حيث يشارك فى هذه الاحتفالية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة بمصاحبة وفد مصرى رفيع المستوى .

تجدر الإشارة، الى ان الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAADتعد أحد أهم الأسس الداعمة لإنشاء الجامعة الالمانية فى القاهرة عام 2002 وحتى الان 2022 وهى ذات باع طويل في إطار دعم التبادل العلمي بين ألمانيا والعالم ومصر على وجه الخصوص حيث تكمن مهمتها بالدرجة الأولى في تقديم المنح للطلاب من جميع أنحاء العالم والعمل على تعزيز التواصل بين الباحثين والعلماء الألمان مع نظائرهم وتعزيز الشراكة مع الجامعات الألمانية لتتكامل الجامعات معاً عالمياً لتحقيق أهدافهم التنموية.