رئيسا جامعتى الأزهر ودمياط يشاركان فى افتتاح توسعات مستشفى الأزهر

دمياط - معتز الشربينى

شارك الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط في افتتاح توسعات مستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة وذلك بناءً على دعوة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر للمشاركة في تفقد توسعات مستشفى الأزهر الجامعي ووضع حجر الأساس لمستشفى الكلي والمسالك البولية بكلية طب الأزهر بدمياط.

وشارك في فعاليات الافتتاح الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق، وعدد من النواب أعضاء مجلس الشيوخ، وعميدى طب الأزهر بنين وبنات بدمياط

وتأتي مشاركة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة تعبيرًا عن روح التعاون بين جامعتي الأزهر ودمياط خاصة بعد وضع إمكانيات مستشفى الأزهر الجامعي تحت تصرف كلية الطب بجامعة دمياط لحين الإنتهاء من المستشفى الجامعي للكلية التي تقام على مساحة 27400 متر مربع بالحي الرابع.

ووجه الدكتور السيد محمد دعدور الشكر الدكتور محمد المحرصاوي لما أبداه من تعاون في هذا الشأن، الأمر الذي أكد عليه الدكتور محمد المحرصاوي بأن طلاب وطالبات كلية الطب البشري على الرحب والسعة للتدريب بالمستشفى الجامعي للأزهر في أي وقت، كما أكد رئيس جامعة الأزهر على إبداء جميع سبل التعاون مع جامعة دمياط، على أن يتم عمل جدولة صحية مع كلية الطب البشري بجامعة دمياط يتم خلالها تحديد أيام لاستقبال حالات الطوارئ التابعة لجامعة دمياط لحين الإنتهاء من المستشفى الجامعي.