حبس عامل لاتهامه بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقته، بسبب خلافات أسرية فى المنيرة الغربية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد فتاة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة المجني عليها بجرح بالرقبة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.