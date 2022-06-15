اليوم السابع
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"حاوى البلياردو".. "إبراهيم" ابن القليوبية يخطف الأنظار بمهاراته الاحترافية..فيديو وصور

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:00 ص
"حاوى البلياردو".. "إبراهيم" ابن القليوبية يخطف الأنظار بمهاراته الاحترافية..فيديو وصور إبراهيم صلاح
الدقهلية - مرام محمد

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نجح الشاب الثلاثيني إبراهيم صلاح ابن مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، أن يخطف الأنظار بموهبته الفريدة في لعبة البلياردو، فببراعة ومهارة شديدة يطوع كرات البلياردو ويحركها في عروض مهارية ساحرة.



وفي هذا الصدد، قال إبراهيم صلاح وشهرته "حاوي البلياردو" لـ"اليوم السابع"، إنه عشق ممارسة لعبة البلياردو منذ طفولته بفضل خاله علاء الشربيني موجه في التربية والتعليم، والذي جعله يحب اللعبة وشجعه على ممارستها وتعلم مهاراتها، مشيرا إلى أنه أتجه لممارسة اللعبة في سن الـ10 من عمره، ومع مرور الوقت نجح في احترافها وإجادة مهاراتها، مما دفعه للمشاركة في العديد من المسابقات المحلية بمدينة دكرنس حصل خلالها على المراكز الأولى في اللعبة.

وتابع أنه كان يطمح دوما في أن يكون لاعبا مميزا وفريدا من نوعه وليس مجرد لاعب عادي يمارس اللعبة بشكلها الطبيعي والاعتيادي، فقرر أن يتابع كبار وعظماء اللعبة للتطوير من مهاراته والسير على خطاهم، موضحا أنه انبهر بما يقدمونه من عروض مهارية صعبة ومميزة غاية في الروعة والجمال، ومن هنا قرر أن يتعلم ويكتسب تلك المهارات ليحقق حلمه فى أن يكون واحدا من أشهر لاعبي ومحترفي اللعبة في مصر.

 

إبراهيم-صلاح-وأصدقاؤه
إبراهيم-صلاح-وأصدقاؤه

 

إبراهيم-صلاح-يخطف-الأنظار-بمهاراته-في-لعبة-البلياردو
إبراهيم-صلاح-يخطف-الأنظار-بمهاراته-في-لعبة-البلياردو

 

حاوي-البلياردو-إبراهيم-صلاح
حاوي-البلياردو-إبراهيم-صلاح

 

لاعب-البلياردو-إبراهيم-صلاح_1
لاعب-البلياردو-إبراهيم-صلاح_1

 


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