توجيه 334 إنذارا لأصحاب حيازات زراعية لامتناعهم عن توريد 725 طن قمح بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين ومن خلال حملة لضبط حركة توريد الاقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر تم توجيه 188 إنذار لأصحاب حيازات زراعية بمركز ايتاى البارود الوارد أسمائهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 453 طن قمح للشون والصوامع .

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم توجيه 17 إنذار لأصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد 40 طن قمح للشون والصوامع.

وبمركز كفر الدوار تم تحرير 129 إنذار لأصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد 232طن قمح.

وشدد محافظ البحيرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.