تنفيذ أعمال رصف طرق وحملات نظافة فى مدينة الحسنة بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة الحسنة بوسط سيناء تنفيذ أعمال رصف طرق جديدة وحملات نظافة شملت أحياء المدينة وقراها.

قال سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه يجرى الآن ضمن مراحل رصف الطرق فى المدينة أعمال تنفيذ الطريق المؤدى إلى مجمع المدارس الفنية الجديدة بمدينة الحسن، وحملات النظافة .

وأشار إلى أنه يتم يومياً تنظيف الشوارع ورفع القمامة، وتمشيط الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كمية، وتم خلال ال24 ساعة الماضية رفع 6 طن مخلفات من بعض الأحياء والشوارع الرئيسية وجارى العمل لجميع أحياء المدينة.

وسبق وأعلن رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء أنه تم دعم حى الأصابعة بمحول كهربائي قدرة 200 ك ف لإنارة التجمع ، ويجرى رصف طريق بئر معين بطول 5 كم.

وتابع أنه تشهد وسط سيناء تشهد تنفيذ وانطلاق العمل فى مشروعات عملاقة بينها فى قرية الجفجافة مصنع الرخام والجرانيت والذى يعد من أهم مصانع الرخام فى مصر، لافتا إلى أنه يتم داخل المصنع انتاج انواع من الرخام والجرانيت .

وقال إن مصنع الرخام والجرانيت بمنطقة وسط سيناء يعتبر ملحمة إنشائية تظهر فى مجمع عملاق يعتبر إضافة داعمة للاقتصاد واستقرار المنطقة، وهو بداية الاستغلال الأمثل لجميع الثروات، ويفتح فرص جديدة لسوق العمل لأبناء المنطقة واستثمار حقيقي على أرض سيناء.



رصف شوارع الحسنة بسيناء



رصف شوارع الحسنة بسيناء