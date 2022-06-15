اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل استعدادات جنوب سيناء لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:00 ص
تفاصيل استعدادات جنوب سيناء لامتحانات الثانوية العامة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت محافظة جنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، كافة الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2021 / 2022 والمقرر عقدها في الفترة من الاثنين 20/ 6 وحتى الخميس 21 / 7.

قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، ولجان الامتحانات بمبردات المياه، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية وتوفير طبيب داخل كل لجنة وإسعاف مجهز على أعلى مستوى وسيارة إطفاء خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أن التجهيزات تضمنت تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها، وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه مقررا أن يؤدى امتحانات الثانوية العامة 888 طالبًا وطالبة بجنوب سيناء بـ7 لجان، وتم تجهيز 6 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، بواقع استراحة في كل من مدن طور سيناء، ورأس سدر وشرم الشيخ، ودهب، وأبو رديس، ونويبع، وتجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.


جنوب سيناء

الثانوية العامة

سيناء

التربية والتعليم

امتحانات 2022

امتحانات الثانوية العامة

اخبار سيناء

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير السوق التجارى القديم ومصر القديمة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:05 ص

محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير الهند لترتيب حفل اليوم العالمى لليوجا بمتحف شرم الشيخ

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:56 م

محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل إقامة 27 مشروعا خدميا جديدا بشرم الشيخ

الأحد، 12 يونيو 2022 07:00 ص

وكيلة تعليم الجيزة تتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:35 م

حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة غدا استعدادا للامتحانات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:00 م

دليلك لعبور اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بتفوق.. مراجعة نهائية شاملة للمادة خلال 20 دقيقة فقط.. وصفة ليلة الامتحان وأهم تفاصيل المنهج وأبرز الأسئلة ونماذج الاختبارات والإجابات النموذجية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة