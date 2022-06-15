تفاصيل استعدادات جنوب سيناء لامتحانات الثانوية العامة

جنوب سيناء ـ محمد حسين

أنهت محافظة جنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، كافة الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2021 / 2022 والمقرر عقدها في الفترة من الاثنين 20/ 6 وحتى الخميس 21 / 7.



قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، ولجان الامتحانات بمبردات المياه، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية وتوفير طبيب داخل كل لجنة وإسعاف مجهز على أعلى مستوى وسيارة إطفاء خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.



وأشار إلى أن التجهيزات تضمنت تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها، وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه مقررا أن يؤدى امتحانات الثانوية العامة 888 طالبًا وطالبة بجنوب سيناء بـ7 لجان، وتم تجهيز 6 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، بواقع استراحة في كل من مدن طور سيناء، ورأس سدر وشرم الشيخ، ودهب، وأبو رديس، ونويبع، وتجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.