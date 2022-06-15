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تعطل تكييفات قطار إسبانيا يثير غضب الركاب وفوضى عارمة بسبب ارتفاع الحرارة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:34 ص
تعطل تكييفات قطار إسبانيا يثير غضب الركاب وفوضى عارمة بسبب ارتفاع الحرارة القطار
كتبت فاطمة شوقى

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أثار عطل التكييفات فى سيارات قطار "AVE" من مدريد إلى برشلونة، غضب الركاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث إن تلك الرحلة تكلف الركاب 136 يورو، وذلك مقابل خدمة التكييف، وفقا لصحيفة بوث بوبلى الإسبانية.
 
يقول أحد الركاب في القطار: "مررنا بوقت عصيب داخل القطار، وانتهى الأمر بالركاب بالغضب واثارة الفوضى العارمة ، فنحن أصبحنا "نقطر بالعرق" بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، فهناك أطفال صغار وكبار السن يحتاجون للتكييفات"، مضيفا " لم يعطونا حتى زجاجة ماء".
 
من أكثر الأشياء التي أثارت غضب الركاب هو عدم رد فعل قطار رينفي، وقال أحدهم  "لم يعطونا حتى زجاجة مياه،  لقد اقتصروا على اقتراح تغيير السيارات ، وهو أمر مستحيل لأن القطار كان ممتلئًا." 
 
وأوضحت الصحيفة إنه  ليس القطار الوحيد الذي واجهت فيه رينفي مشاكل في تكييف الهواء اليوم، و اشتكى العديد على الشبكات الاجتماعية من أنه على الرغم من موجة الحر، لم يعمل التكييفات فى وسائل النقل العام.
 
وأعرب مستخدم آخر عن أسفه لأنه "لليوم الثالث على التوالي" ، تم تداول قطار 17200 من بلد الوليد إلى أفيلا بدون مكيف "وسط موجة الحر ،وقال أحد الركاب "هل تنتظر شكوى من الإغماء أم ماذا؟".

اسبانيا

التكييفات

مكيفات الهواء

درجات الحرارة



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