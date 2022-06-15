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تعرف على استعدادات افتتاح محطة "مترو ماسبيرو" منتصف الشهر المقبل

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:00 ص
تعرف على استعدادات افتتاح محطة "مترو ماسبيرو" منتصف الشهر المقبل أعمال إنشاء مترو ماسبيرو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة مترو ماسبيرو الجديدة، أحدث محطات مترو الخط الثالث، ويعرض "اليوم السابع" فى النقاط التالية آخر الاستعدادات لافتتاح المحطة.

* افتتاح المحطة منتصف شهر يوليو المقبل. 

* جار تجهيز الشارع ورصفه بالإنتر لوك ومداخل المحطة. 

* يتم تخصيص أماكن للانتظار بمحيط مداخل المحطة. 

* سيتم افتتاح 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث. 

* المحطات الجديدة هى "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات".

* أكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.  

* تمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم.


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