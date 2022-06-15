تعرف على استعدادات افتتاح محطة "مترو ماسبيرو" منتصف الشهر المقبل

كتب سيد الخلفاوى

تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة مترو ماسبيرو الجديدة، أحدث محطات مترو الخط الثالث، ويعرض "اليوم السابع" فى النقاط التالية آخر الاستعدادات لافتتاح المحطة.

* افتتاح المحطة منتصف شهر يوليو المقبل.

* جار تجهيز الشارع ورصفه بالإنتر لوك ومداخل المحطة.

* يتم تخصيص أماكن للانتظار بمحيط مداخل المحطة.

* سيتم افتتاح 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث.

* المحطات الجديدة هى "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات".

* أكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

* تمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم.