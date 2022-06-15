تحرير 280 محضرا لمحال ومخابز وضبط 2 طن ملح غير صالح للاستخدام بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس المدن بالأسواق، اليوم الأربعاء، من تحرير 280 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز والمحال المتنوعة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وتمكنت الحملة التموينية على المخابز لمجالس المدن من تحرير 157 محضراً تموينياً للمخابز منهم، 6 محاضر نقص وزن، و15 مواصفات، و12 عدم إعلان، و13 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، و111 محضرا متنوعا.

كما تمكنت الحملة التموينية على الأسواق من تحرير 123 محضراً، منهم 15 محضر عدم اعلان، و10 إشغالات، و4 محاضر، لضبط لحوم غير صالحه، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، و94 محضراً متنوعاً.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس، بإشراف ياسر خداش، من ضبط 2 طن ملح سياحات غير صالح للاستخدام الآدمي.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح، أو رفع أسعار السلع، وبيع مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.



التفتيش على المخابز



تفتيش على المخابز



حملات تموينية بمطوبس



ضبط 2 طن ملح غير صالح بمطوبس



متابعة المخابز