تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

أ ش أ

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1356 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 920 ألفا و171 إصابة، كما سجلت شفاء 1066 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 901 ألف و424 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2305 حالات، وذلك عقب عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1397 إصابة، وشفاء 886 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 587 ألفا و483 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة 344 إصابة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 154 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و330 ألفا و393 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و224 حالة، والشفاء إلى مليونين و303 آلاف و511 حالة بنسبة 98.8%.