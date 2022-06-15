برشلونة تنشط 197 "ملجأ مناخى" للحماية من ارتفاع درجات الحرارة

فاطمة شوقى

قرر مجلس مدينة برشلونة إنشاء ملاجئ مناخية ، التى يتم الاحتفاظ بدرجات الحرارة عند 26 درجة مئوية ، وذلك للحماية من ارتفاع درجات الحرارة الشديد التى وصلت إلى 40 درجة، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس مدينة برشلونة قام بتنشيط 197 "ملجأ مناخيًا" للتعامل مع الحرارة هذا الصيف، وهي منشآت لها استخدامات أخرى ، ولكن يمكن استخدامها "خاصة للأشخاص المعرضين للحرارة" كأماكن للاحتماء من درجات الحرارة المرتفعة.

في بيان، أفاد المجلس بأنه تم تقديم تفعيل المرحلة الوقائية ستستمر حتى 15 سبتمبر، وهي الفترة التي يتم خلالها توفير الملاجئ المناخية. سيتم وضع علامة ودمجها في الجهاز الصيفي الخاص.

ويوجد في المدينة هذا العام 42 ملجئًا مناخيًا أكثر من السابق ، وهي "توفر الراحة الحرارية" ؛ يحافظون على درجة حرارة حوالي 26 درجة؛ أنها مخصصة للأطفال ، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا ، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وفقًا للعمل الميداني الذي قام به مجلس المدينة ، فإن أكثر الملاجئ المناخية قيمة هي المكتبات لأنها أيضًا المساحات التي تقدم معظم الخدمات من حيث الراحة مع الطاولات والكراسي والحمامات والمجلات والكتب والمواد السمعية والبصرية ، من بين الآخرين.

تتبع المكتبات مرافق الأحياء في الأحياء والمراكز الرياضية والمتاحف أيضًا ، بنسبة 75٪ و 61٪ و 51٪ في حالة جيدة على التوالي.