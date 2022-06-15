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انطلاق اجتماعات لجنة "5+5" الليبية بالقاهرة بعد قليل بحضور ستيفاني وليامز

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:46 ص
انطلاق اجتماعات لجنة "5+5" الليبية بالقاهرة بعد قليل بحضور ستيفاني وليامز اجتماع اللجنة العسكرية
كتب أحمد جمعة

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تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة بعد قليل اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، وذلك للبناء على الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أكتوبر 2020.
 
تنعقد الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام باستضافة من حكومة جمهورية مصر العربية وبحضور ورعاية البعثة الأممية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز.
 
يأتي احتضان القاهرة للاجتماعات في إطار الرؤية المصرية الداعمة للحل الليبي – الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والتأكيد على انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، والتأكيد على دعم القاهرة للتوافقات بين الليبيين للتوصل لحل بتوافق ليبي – ليبي.
 
اجتماع ليبيا
اجتماع ليبيا

اجتماعات ليبيا فى القاهرة
اجتماعات ليبيا فى القاهرة

اجتماعات ليبيا
اجتماعات ليبيا

 


ليبيا

55

وقف اطلاق النار

الأمم المتحدة



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