اليوم العالمي للتوعية بمعاملة المسنين.. 6 طرق للحفاظ على صحة كبار السن

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم اليوم 15 يونيو باليوم العالمي للتوعية بشأن معاملة المسنين، ويحتاج كبار السن إلى أقصى درجات الحب والرعاية والاهتمام من جميع النواحي، في هذا التقرير نتعرف على طرق لإبقاء كبار السن سعداء وأصحاء، بحسب موقع "Health".

طرق لإبقاء كبار السن سعداء وأصحاء



1. قضاء الوقت معهم



ينغمس الناس عمومًا في حياتهم لدرجة أنهم غالبًا ما ينسون الانتباه إلى كبار السن في الأسرة، بسبب نمط الحياة المزدحم لبقية أفراد الأسرة، ليس لدى كبار السن من يتحدثون إليه.

ويشعرون بالوحدة ويصبحون في النهاية عرضة لمشاكل الصحة العقلية، من الضروري جعلهم يشعرون بالتقدير والمحبة من قبل الجميع.

يمكنك القيام بذلك عن طريق قضاء الوقت معهم والتحدث معهم وإشراكهم في المحادثات العائلية، حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة من الوقت وهذا سيجعلهم يشعرون بالاستماع والتقدير.

2. كن لطيفًا ومهذبًا



الضغط النفسي الذي يمر به كبار السن بسبب تقدمهم في السن والحالات الطبية يمكن أن يتغلب عليهم كثيرًا قد يشعرون بالقلق دون سبب وقد يتطلبون باستمرار وجود شخص إلى جانبهم.

قد يكون عليك تحمل الكثير في بعض الأحيان ، لكن تذكر أنه يجب أن تكون مهذبًا ولطيفًا للغاية في سلوكك يمكن لسلوكك السيئ أن يضرهم بشدة ويؤثر سلبًا على صحتهم.

3. اطلب مشورتهم



إن إشراك كبار السن في المحادثات العائلية يجعلهم يشعرون بالتقدير والسعادة لذا ، تأكد من طلب مشورتهم وآرائهم في الأمور الأسرية.

4. الفحوصات الطبية الروتينية



نظرًا لأن كبار السن هم أكثر عرضة للأمراض والمشاكل الصحية ، يجب عليهم إجراء فحوصات طبية منتظمة. إذا كانت لديهم أي مشكلة، فيمكن علاجها في البداية. تأكد من التحقق منها في جميع الأوقات ولا تستخف بأي أعراض. استشر الطبيب في أقرب وقت ممكن.

5. النوم السليم والنظام الغذائي



بصرف النظر عن الفحص الروتيني ، تأكد من حصولهم على أدويتهم في الوقت المحدد واتباع نظام غذائي سليم. فقدان الذاكرة هو مشكلة شائعة لكبار السن ومن ثم ، استمر في التحقق منها في جميع الأوقات تأكد من حصولهم على قسط كافٍ من الراحة والنوم للتخلص من التعب والمشاكل الصحية الأخرى. إذا كانوا غير قادرين على النوم في الوقت المناسب ، فمن المستحسن أن تستشير طبيباً.

6. النشاط البدنى



اصطحب كبار السن من عائلتك في نزهة ، واجعلهم يقومون ببعض التمارين الخفيفة ، وشجع الأطفال في الأسرة على ممارسة الألعاب البدنية الخفيفة معهم.



