وذكرت وزارة الاتصالات الهندية - في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكومة الهندية تعتزم بيع 72 ميجا هرتز من طيف الاتصالات فائقة السرعة لفترة عشرين عاما لكل من الاستخدامات العامة وأصحاب الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتزام الحكومة الهندية تطوير منظومة الاتصالات وإنشاء شبكات للخدمات التقنية الخاصة والمقيدة لتقديمات تطبيقات تقنية لما يسمى اتصالات الآلات وإنترنيت الأشياء والذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية وقطاع السيارات والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات الحيوية.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه من المتوقع حدوث منافسة شديدة بين ثلاث شركات - ريلاينس جيو إنفوكوم، وبهارتي أيرتيل، وفودافون أيديا - في الوقت الذي تستعد فيه هذه الشركات لإنشاء شبكات فائقة السرعة على مستوى الدولة.



وأضاف بيان وزارة الاتصالات بأن الحكومة الاتحادية تعتزم بيع 72 جيجاهرتز من طيف الاتصالات لفترة 20 عاماً، وسوف يقام المزاد على موجات الأثير بترددات مختلفة تراوح من 600 ميجاهرتز إلى 26 ميجاهرتز.



ووافقت الحكومة الهندية على أن الشركات التي ستفوز بالمزاد سوف تقوم بدفع المبالغ المستحقة عليها على عشرين قسطا متساويا في بداية كل عام، وهي المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها الموافقة على ذلك، بهدف التيسيير على مقدمي الخدمة ومواجهة أي تعثرات مالية وتخفيض النفقات في هذا القطاع الحيوي.

