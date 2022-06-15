"القباب الصغرى".. هنا قلعة صناعة الأسبتة الخوص فى الدقهلية..فيديو وصور

الدقهلية - مرام محمد

اشتهرت قرية القباب الصغرى التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية على مدار سنوات طوال، باحتراف أهلها لحرفة صناعة الأسبتة الخوصية وسدد الغاب، تلك المهنة التي تعد من أعرق الصناعات اليدوية الأصيلة المعتمدة على زعف النخيل المتواجد في الطبيعة.





وفي هذا الصدد، رصدت عدسة "اليوم السابع" ساعات طويلة من العمل الشاق يقضيها أبناء القرية في صناعة الأسبتة الخوصية يدويا بدقة وإتقان ومهارة شديدة، حريصين في الإبقاء على هذه الحرفة كونها مصدر رزقهم الوحيد الذي يوفر لأبنائهم حياة كريمة.



وبابتسامة رضا قال عزت عبد الوهاب صاحب الـ62 عاما لـ"اليوم السابع"، إنه عمل بمهنة صناعة الأسبتة الخوصية منذ طفولته، حيث عكف على تعلم أصول الحرفة وأسرارها من أجداده رواد الصناعة وهم يشكلون بأيديهم الخوص وسعف النخيل، صانعين تحفا فنية بالغة الدقة من الحصائر والسلل وأطباق الخوص والأقفاص، مشيرا إلى أنه نجح في احتراف المهنة وتصنيع أجود أنواع الأسبتة بأحجامها المختلفة في العقد الثاني من عمره، واستطاع أن يواصل المسيرة من بعدهم، محافظا على المهنة من خطر الاندثار بعد ظهور البلاستيك وعزوف الأجيال الجديدة عن العمل بها.



وأشار إلى أن صناعة الأسبتة الخوصية تعد من أصعب الحرف اليدوية، فتحتاج إلى مهارة ودقة وسرعة في العمل في جميع مراحل صناعتها، موضحا أن صناعة "السبت" تبدأ من شراء أعواد الغاب والتي تكون منتشرة على أطراف الأراضي الزراعية، ومن ثم تقشيرها وتنعيمها تماما حتى تصبح لامعة وشقها لعدة طبقات، ومن ثم غمرها في المياه ليوم كامل لتطريتها وإكسابها الليونة حتى تكون قابلة للتطويع والتشكيل، ومن ثم تشبيك أعواد الخوص مع بعضها البعض يدويا بشكل دائري من الأسفل للأعلى.



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