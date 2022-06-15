الغذاء والدواء الأمريكية توافق مبدئيا على لقاح جديد لفيروس كورونا للأطفال

كتب محمد جمال

أجرى أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية، بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح جديد لفيروس كورنا خاص بفئة الأطفال، بحسب صحيفة "واشنطن بوست:، حيث وافقت اللجنة الأمريكية المستقلة، المكونة من 22 عضوا على اللقاح الذى صنعته شركة موديرنا للأطفال ما بين أعمار 6-17 عاما، وفقاً للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه دار جدل بين أعضاء اللجنة استمر يوما كاملا بشأن الفئة العمرية المستهدفة من اللقاح المكون من جرعتين، مؤكدة أنه آمن بالنسبة إلى الأطفال وفعّال.

وسيحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما على جرعتين بنصف قوة الجرعتين اللتين تعطيان للبالغين، بينما الذين تزيد أعمارهم على هذا السن فسيأخذون جرعتين بنفس القوة.

جاءت هذه الخطوة بعدما خلصت معطيات من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قبل أيام إلى أن اللقاح آمن للأطفال من فئة الرضع وحتى 11 عاما.

وكان العديد من الخبراء قد أثاروا المخاوف بشأن طرح لقاحات كورونا على الأطفال، لأنهم يواجهون مخاطر محدودة من الفيروس.

وقال الدكتور بول أوفيت، أحد المشاركين في الجنة، إن فوائد أخذ اللقاح أكثر من مخاطره، لكنه أضاف أن الوقت الراهن مختلف من جائحة كورونا.

وستستكمل عملية الموافقة النهائية على اللقاح خلال الأسابيع المقبلة، كما يستلزم الأمر الحصول على موافقة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قبل البد في توزيع اللقاح، لكن هذه الأمور لن تشكل عائقا، ومن المتوقع إقرار استخدام اللقاح في نهاية الأسبوع الجارى.

ومنحت السلطات الأمريكية فى وقت سابق الضوء الأخضر للقاح "فايزر بيونتك" المخصص للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 أعوام، لكن الاستجابة له كانت أقل من الثلث.