اليوم السابع
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الضرائب: على الممولين سرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم فى موعد غايته 30 يونيو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:35 ص
الضرائب: على الممولين سرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم فى موعد غايته 30 يونيو رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمكلفين بسرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها (ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة)  فى موعد غايته 30 يونيو الحالى، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن  مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية (ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة) .
 
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية .
 
وأضاف عبد القادر أن مشروع القانون يهدف إلى التخفيف من الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم وكان لها آثارها على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن هذه الفترة وحتى نهاية شهر يونيو تمثل فرصة للممول للتخلص من كل الضرائب المستحقة عليه مع التمتع بمزايا القانون فى التجاوز عن النسبة أو الجزء الأكبر من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

مصلحة الضرائب المصرية

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