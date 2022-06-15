الصرف الصحى بالإسكندرية: البدء فى تطهير الخطوط والبيارات خلال فصل الصيف

الإسكندرية - فريق المحافظات

بدأت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية في حملة لتطهير خطوط ومطابق وغرف وبيارات الصرف الصحي، تنفيذا لخطتها الدورية التي تضعها خلال فصل الصيف، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الغرف والحفاظ على استمرارها في العمل حتى لا تتراكم المياه بداخلها.



وأكد المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الهدف من خطة التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحي منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة، وتجنب حدوث طفوحات بالشوارع ناجمة عن وجود انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا لبعض السلوكيات الخاطئة في تعامل البعض مع شبكات الصرف الصحي أو سقوط المخلفات ببعض الشنايش أو المطابق، ويأتي ذلك إلى خطة الاستعداد لموسم الشتاء بخطة تطهير مكثفة تتواصل على مدار 24 ساعة خلال الثلاث ورادي.



وتناشد الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة آمنة، وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة التي تؤدي الي انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة بداخل الشبكات.



وطالبت المواطنين الإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالمحافظة على رقم الخط الساخن 175 أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".