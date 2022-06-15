الصحة تكشف 6 إرشادات للوقاية من فيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 إرشادات للوقاية من فيروس كورونا وجاءت كالتالى:

- تلقي لقاح كورونا

- التوقف عن التدخين

- تناول الخضروات والفاكهه الغنية بالفيتامينات

- ارتداء الكمامة

- غسيل اليدين

- الابتعاد عن الزحام

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.