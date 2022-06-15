الزينية بالأقصر تقود حملات لتنفيذ إزالة مبانى على أراضى زراعية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات لتنفيذ أعمال أزالة فى المهد لتعدي على أرض زراعية على مساحة 150 م وهي عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، وذلك بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية بقيادة النقيب يحيى جامع رئيس نقطة الشرطة، والقوة المرافق له وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بتنفيذ أعمال حملة نظافة بشارع الأقصر العشى، وتشجير ميدان الصيادين وعمل حملة نظافة داخل الوحدة الصحية وتشجيرها، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ أعمال حملة نظافة داخل القرية وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز و هاني احمد عبدالقادر مدير إدارة النظافة بالمركز و يوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحري، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفى نفس السياق أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن انطلاق العمل فى التجهيزات اللازمة لتأهيل وتبطين ترعة الأقصر على طريق نصر الله بداية من العشي حتى محطة محولات الكرنك، وذلك ضمن المشروع القومى لتبطين الترع وتأهيلها بمختلف أرجاء الجمهورية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أنه تم بالفعل بدء العمل بعد التنسيق مع ري شرق قنا للتعجيل بتأهيل وتبطين ترعة الأقصر علي طريق نصر الله بداية من العشي حتى محطة محولات الكرنك، وذلك لإصلاح الطريق ولسرعة رصفه، وضمن الخطة القومية لتبطين الترع حيث تشهد محافظات مصر العمل على قدم وساق فى أضخم مشروع قومى لتبطين الترع بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع الذى يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية .



مدينة الزينية تقود حملات لتنفيذ إزالة مبانى على أراضى زراعية



مدينة الزينية تقود حملات لتنفيذ إزالة مبانى على أراضى زراعية



مدينة الزينية تقود حملات لتنفيذ إزالة مبانى على أراضى زراعية



مدينة الزينية تقود حملات لتنفيذ إزالة مبانى على أراضى زراعية



مدينة الزينية تقود حملات للتجميل



مدينة الزينية تقود حملات للتجميل