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الرئيس السيسى: الاتحاد الأوروبى شريكا أساسيا فى المجالات كافة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:24 م
الرئيس السيسى: الاتحاد الأوروبى شريكا أساسيا فى المجالات كافة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في كافة المجالات خاصة أن الدولة تسير بخطى ثابتة على طريق التنمية.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقصر الاتحادية اليوم.
 
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت  فى حديث قبيل زيارتها إلى القاهرة  دعم الاتحاد لمصر دعما كاملا في هذه الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) الذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لأن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون هذا مؤتمرا ناجحًا.

السيسى

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