اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:27 ص
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الداخلية تنجح فى إتمام الصلح وإنهاء النزاع القائم بين أفراد عائلتين بالفيوم

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:21 ص
الداخلية تنجح فى إتمام الصلح وإنهاء النزاع القائم بين أفراد عائلتين بالفيوم وزارة الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات" وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلاً منهم بعدم التعرض للآخر.

كما أكد الحاضرون على ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الشرطة المبذولة لإنهاء الخصومات.

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.


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