اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الداخلية العراقية: القبض على 3 إرهابيين فى بغداد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:56 ص
الداخلية العراقية: القبض على 3 إرهابيين فى بغداد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، أنه من "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة مشتركة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة الدكة العشائرية في العاصمة بغداد".


وأشار البيان إلى تسليم جميع المتهمين المعتقلين وفق المادة 4 إرهاب من القانون العراقي إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما حتى ينالوا جزاءهم العادل .


يشار إلى أن " الدكة العشائرية" هي هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم.

 


العراق

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بغداد



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