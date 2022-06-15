الداخلية العراقية: القبض على 3 إرهابيين فى بغداد

وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، أنه من "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة مشتركة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة الدكة العشائرية في العاصمة بغداد".



وأشار البيان إلى تسليم جميع المتهمين المعتقلين وفق المادة 4 إرهاب من القانون العراقي إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما حتى ينالوا جزاءهم العادل .



يشار إلى أن " الدكة العشائرية" هي هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم.