الخارجية الروسية: إعدام المرتزقة المقاتلين فى أوكرانيا سيكون عبرة

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قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن حكم الإعدام على المرتزقة الأجانب الثلاثة سيكون عبرة لكل من يقاتلون إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين.



وأضافت زاخاروفا - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء "يبدو أن هذه العقوبة القاسية ستكون مثالا واضحا لكل من يقاتلون إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين أو ينوون الانضمام إليهم، لأن ما يفعلونه هو جريمة ضد السكان المدنيين في إقليم دونباس".



وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن جرائم الحرب التي ارتكبها القوميون المتطرفون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب لن تمر دون عقاب، مجددة التأكيد على التصريحات المتكررة للقيادة الروسية بشأن نيتها الراسخة لمواصلة عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس من عدوان نظام كييف، وكذلك نزع السلاح، والقضاء على أي تهديدات تتعرض لها روسيا من الأراضي الأوكرانية.