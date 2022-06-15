الإعدام شنقا للمتهمين بقتل صاحب شركة سياحة فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، في القضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، والمتهم فيها بائعى خضار بقتل صاحب شركة سياحة بدائرة مركز بنها لسرقة أمواله بعد أن قدم لهما المساعدة، بالإعدام شنقا بعد ورود رد مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلا المجني عليه "راشد ع ر"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقا فيما بينهما علي سرقة مسكنه وتنفيذا لذلك الغرض توجها إلى منزله لسابق معرفتهما به وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية وما أن ظفرا به حتي قام المتهمان بتعصيب عينيه وتطويق عينيه بقطعة من القماش "ملاءة"، وعاجله الثاني بضربة برأسه بسلاح أبيض "سنجة"، وتوثيقه من يديه وقدميه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.



وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال وصاحب شركة سياحية داخل شقته بقرية بطا مركز بنها، حيث تبين أن وراء الجريمة بائعى خضار "مسجلين خطر" اقتحما الشقة عن طريق المواسير، وعندما اكتشفهما المجني عليه تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه فلقي مصرعه في الحال، وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

