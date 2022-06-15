الإحصاء: 307 ألف توك توك مرخص فى مصر بنهاية 2021

كتب: مدحت عادل

أظهرت نشرة حصر المركبات المرخصة لعام 2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن أهمها أن إجمالى عدد التوك توك المرخص بلغ 307 ألف توك توك بنسبة 2.8% من إجمالى المركبات بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى وفقا لما يلي:

10.9 مليون عدد المركبات المرخصة بنهاية 2021، مقابل 10.8 مليون مركبة بنهاية 2020، بزيادة 1٪ على مستوى الجمهورية.

2.5 مليون مركبة بمحافظة القاهرة في المرتبة الأولى، بنسبة 22.8٪، يليها محافظة الجيزة بـ1.3 مليون مركبة.

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة (الخاصة ـ الأجرة ـ الملحقة ـ المؤقت ـ الجمارك ـ الهيئة الدبلوماسية) 5.4 مليون سيارة بنسبة 49.4٪

من إجمالي المركبات.

استحوذت السيارات الملاكي على العدد الأكبر وبلغت 5 مليون سيارة بنسبة 93.3٪، تليها سيارات الأجـرة بـ347.9 ألف سيارة بنسبة 6.5٪.

180 ألف أتوبيس إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات.

جاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولي بعدد 80.6 ألف أتوبيس بنسبة 44.8٪ تليها اتوبيس الرحلات بعدد 48.4 الف بنسبة 26.9.

1.3 مليون سيارة إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة بنسبة 11.5٪ من إجمالي المركبات.

97.9 ألف إجمالي عدد المقطورات المرخصة بنسبة 0.9٪ من إجمالي المركبات.