الأم تصرخ باكية على ابنها الغارق بالدقهلية: "اطلع يابنى احضنك لآخر مرة"

فريق المحافظات

صراخ وعويل وحالة من الحزن الشديد تعم علي أهالي قرية ميت ضافر بعد سقوط طفل 4 سنوات داخل مياة البحر الصغير بالدقهلية.

علي جانبي الشاطئ تجلس الأم باكية علي فقدان صغيرها ذات ال4 من عمرة مستمرة في حالة إنهيار وصراخ وعويل مرددة إطلع يا"محمد" كفاية كدا إطلع نفسي أحضنك لآخر مرة.

وتلقت الأم الخبر بعد وصول إبنها الأكبر إلي المنزل منفردا بعد خروجه مع شقيقة الأصغر لحفظ القرآن الكريم حيث أبلغها بسقوط شقيقة بالمياة أثناء عودتهم.

ورصدت عدسات "اليوم السابع" حالة الحزن الشديدة وتجمهر أهالي القرية لمواساة الأم ومساندة قوات الإنقاذ النهري المستمرة في محاولة البحث عن الطفل الغارق داخل المياة.

تلقي مدير أمن الدقهلية لواء السيد سلطان إشارة من البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس بتلقي بلاغ من أهالي قرية ميت ضافر التابعه لنفس المركز بسقوط طفل يدعي محمد أحمد يوسف 4 سنوات في مياه البحر الصغير الرابط بين مدينة المنصورة والمطريه.

علي الفور تم تشكيل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس ووصول قوات الإنقاذ النهري والتوجهة لمكان الواقعة محل البلاغ وتقوم قولت الإنقاذ النهري بالبحث عن الطفل داخل المياة.