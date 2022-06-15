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الأقمار الصناعية: أجواء حارة الأسبوع المقبل وثبات العظمى بالقاهرة عند 33

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:08 م
الأقمار الصناعية: أجواء حارة الأسبوع المقبل وثبات العظمى بالقاهرة عند 33 حالة الطقس - أرشيفية
كتب: محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة لمدة أسبوع قادم علي الوجه البحري والقاهرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ثبات في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة حيث سجلت اليوم محطة ارصاد القاهرة 33 درجة؛ وتبقي هذه الدرجة ثابتة خلال هذا الاسبوع مع ارتفاعات طفيفة تصل الي درجة أو درجتين، كما تبقي الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا معتدلة ليلا وتنشط الرياح علي جنوب البلاد خلال فترة التنبؤ.

ويشهد اليوم الأربعاء، استقرار فى الأحوال الجوية ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

 

 

 

 


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