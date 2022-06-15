استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و693 ألفا و865 إصابة، والوفيات إلى 60 ألفا و461 حالة.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 856 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و733 ألفا و285 إصابة، والوفيات إلى 43 ألفا و83 حالة.

وفي بنجلاديش، سجلت وزارة الصحة 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و954 ألفا و405 إصابات والوفيات إلى 29 ألفا و131 حالة.

وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 979 ألفا و278 إصابة، والوفيات إلى 11 ألفا و952 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 930 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و62 ألفا و9 إصابات، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 156 ألفا و662 حالة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 243 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و140 ألفا و78 إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و20 حالة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 1015 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و993 ألفا و612 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و417 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 14 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و884 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 9 آلاف و715 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 87 إصابة جديدة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 181 ألفا و120 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و710 حالات.

وفي أوغندا، سجلت السلطات الصحية 59 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 166 ألفا و378 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و605 حالات.

وسجلت مقدونيا الشمالية 66 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 312 ألفا و673 مصابا، واستقرار الوفيات عند 9316 حالة.

وسجلت زامبيا 54 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و337 مصابا لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3989 حالة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 2887 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8 ملايين و110 آلاف و818 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات 22 ألفا و336 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و83 إصابة و12 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و508 آلاف و610 إصابات وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و33 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 39 ألفا و474 إصابة و73 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17 مليونا و703 آلاف و887 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و505 حالات وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 196 ألفا و643 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و239 ألفا و292 حالة إصابة.

وفي قبرص، تم تسجيل 2207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة 491 ألفا و777 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 1068 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.

وفي البرتغال، سجلت السلطات الصحية 158 ألفا و534 حالة إصابة و292 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 356 إصابة جديدة وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و20 ألفا و952 حالة كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و103 حالات وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 12 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و643 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و278 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.

وفي أرمينيا، سجلت السلطات الصحية 38 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 423 ألفًا و44 إصابة، والوفيات ما زالت متوقفة عند 8625 وفاة.

وسجلت سويسرا 2669 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و684 ألفا و270 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 13 ألفا و975 حالة.

وسجلت نيوزيلندا 6355 إصابة ووفاة 19 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و248 ألفا و852 مصابا والوفيات إلى 1286 حالة.

وسجلت هونج كونج 669 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و220 ألفا و581 مصابا والوفيات إلى 9391 حالة.

وسجلت لاتفيا 279 إصابة ووفاة شخصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 830 ألفا و977 مصابا والوفيات إلى 5841 حالة.

وسجلت السنغال 5 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86 ألفا و175 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 1967 حالة.