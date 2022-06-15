استجابة لـ"سيبها علينا".. تغيير صندوق الكهرباء فى بشتيل منعا لانقطاع التيار

رحمة رمضان - أمنية فايد

ردا على الشكوى المرسلة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين من القارئ مجدى محمد أحمد من بشتيل محافظة الجيزة من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر بسبب تهالك كابل الكهرباء.









فقد ورد إلينا أنه تم تغيير صندوق الكهرباء ودفن الكابلات في باطن الأرض منعا للانقطاع المتكرر.

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيلها للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".