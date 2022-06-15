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اجتماعات لجنة "5+5" الليبية تنطلق فى القاهرة بحضور ستيفانى وليامز

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:09 م
اجتماعات لجنة "5+5" الليبية تنطلق فى القاهرة بحضور ستيفانى وليامز اجتماعات ليبيا فى القاهرة
كتب أحمد جمعة

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انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، صباح الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، وذلك للبناء على الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أكتوبر 2020.
 
اجتماع ليبيا
اجتماع ليبيا
 
تنعقد الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام باستضافة من حكومة جمهورية مصر العربية وبحضور ورعاية البعثة الأممية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز.
 
يأتي احتضان القاهرة للاجتماعات في إطار الرؤية المصرية الداعمة للحل الليبي – الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والتأكيد على انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، والتأكيد على دعم القاهرة للتوافقات بين الليبيين للتوصل لحل بتوافق ليبي – ليبي.
 
الاجتماعات الليبية
الاجتماعات الليبية
 
وتدعم مصر تفعيل كافة مسارات الحل في ليبيا سواء السياسي أو العسكري أو الدستوري أو الاقتصادي، بالإضافة لدعم التوافق الليبي – الليبي للتوصل إلى سبل لحل الأزمة، ويمثل المسار العسكري أحد أبرز المسارات التي تمثل قاطرة للحل السياسي في البلاد.
 
اجتماعات ليبيا فى القاهرة
اجتماعات ليبيا فى القاهرة

 


انطلاق اجتماعات العسكريين في مصر

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