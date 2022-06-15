إحالة 35 عاملا بالمنشآت الحكومية والصحية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركزي الرحمانية وشبراخيت حملات رقابية علي المصالح الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة:

-17 من العاملين بالإدارة الصحية وتفتيش الملاريا والمركز الطبي وتموين الرحمانية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.

-18 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى سياق آخر، أكد محافظ البحيرة على استمرار و تكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية. والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 12 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 1346 م2 عبارة عن إزالة:

- 4 حالات تعدي بمساحة 616 م2 بدمنهور.

- 3 حالات تعدي بمساحة 310 م2 ببدر.

- حالتي تعدي بمساحة 180 م2 بأبو المطامير.

- حالتي تعدي بمساحة 160 م2 بكفر الدوار.

- حالة تعدي بمساحة 80 م2 بأبو حمص.

كما أكد محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 525 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع:

- 196 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بنطاق عدة شوارع (عرابي - الجيش - الجمهورية - الكوبري العلوي - الكورنيش - ميدان افلاقة - جلال قريطم - عبد السلام الشاذلي) .

- 234حالة إشغال طريق مخالف بكفر الدوار بنطاق شوارع(المحكمة - الحدائق - لواء الإسلام)

- 50 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع كوم حمادة.

وأكد محافظ البحيرة على الضرب بيد من حديد على يد المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين وتكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.

وفي هذا الشأن قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بحملة تفتيشية بالتحرير بمركز بدر أسفرت عن

ضبط أحد محلات بيع عسل النحل المغشوش وغير مطابق للمواصفات، وتم ضبط 695 عبوة عسل نحل مختلفة الأوزان بإجمالي وزن 521 كجم، وذلك بناء على تقرير المعمل الاقليمي بدمنهور مما يعد غشاً وخداعاً وتضليل للمستهلك.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.