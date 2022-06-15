وأضافت - في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - "في إطار شراكتنا الواسعة ، سنركز على: معالجة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة والعالم، توسيع تعاوننا فى مجال الطاقة والمناخ، وضمان نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم أمس الثلاثاء، قبيل زيارتها إلى القاهرة - دعم الاتحاد لمصر دعما كاملا في هذه الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) الذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لأن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون هذا مؤتمرا ناجحا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هذه مسؤولية كبيرة على عاتق مصر، لكنها تشكل كذلك فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدمها يعد نموذجا يحتذى به.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر مليار يورو بمصر في الفترة ما بين 2021 و2027، ويمكن لهذا المبلغ أن يدر ما يصل إلى تسعة مليارات يورو كاستثمارات إضافية لمصر والاقتصاد، والبنية التحتية، ما يجعلنا نرتقي الآن بهذا الإنجاز للمستوى التالي.