وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء - أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1440 دبابة و3528 مركبة قتالية مصفحة و722 نظاما مدفعيا و179 مروحية و591 طائرة بدون طيار و129 صاروخ كروز.

وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 2485 مركبة وخزانات وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت - خلال اليوم الماضي - أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي (سيفيرودونيتسك) و(باخموت).

وفي سياق متصل، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 892 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية.

وأفادت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام بأنه: "بحلول صباح اليوم، تضرر 892 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعملية الروسية وعلى وجه الخصوص، قتل 313 طفلا وأصيب 579 آخرون"..مشيرة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (291 طفلا) موضحة أنه نتيجة للقصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية تضررت 1985 مؤسسة تعليمية، 194 منها دمرت بالكامل.



من جهة أخرى، أعلنت السلطات في دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ خمسة مراكز طبية ومرافق عامة خلال يوم واحد.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مئات الصواريخ والقذائف الأوكرانية سقطت على دونيتسك واستهدفت بعضها بشكل مباشر المراكز الطبية.

وكان المتحدث باسم "الكرملين" ديمترى بيسكوف، قد وصف أمس الثلاثاء، قصف قوات كييف الأخير على الأحياء المدنية في دونيتسك بأنه "عمل بربري"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني كثف هجماته على دونباس في الآونة الأخيرة.

وقال بيسكوف" إن رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، قد طلب دعما عسكريا إضافيا على خلفية تصعيد كييف واستهداف المدنيين"، مؤكدا أن الطلب أحيل إلى وزارة الدفاع الروسية.

من ناحيتها، ذكرت الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 5 آخرون جراء تجدد قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تشيرنوبيفكا، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.