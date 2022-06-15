أسقفية الخدمات العامة تنظم منتدى علمى لمكافحة وعلاج الإدمان

كتب: محمد الأحمدى

نظم برنامج "الحياة الأفضل" بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية منتدى علمى لمكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكان عدد الحضور 125 فرداً من الكهنة والخدام.

حضر المنتدى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى والأستاذ الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور ألبرت إدوارد أستشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان.

وكانت أسقفية الخدمات العامة فى الكنيسة الأرثوذكسية نظمت ورش تدريبية لبناء قدرات "مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة"، حيث أضحت أنهذه الورشة تهدف لتعزيز قدرة اللجان على التصدى لقضايا المجتمع ووضع الحلول وبدائل الحلول وتوضيد العلاقه بين اللجان المجتمعية والجمعيات الأهلية الشريكة.