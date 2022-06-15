أخبار البورصة اليوم الأربعاء 15-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-6-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 374 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 661.795 مليار جنيه.



إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي.



البورصة تربح 374 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 374 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 661.795 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.4 مليون ورقة مالية بقيمة 813 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.6%، والعرب على 7.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.30%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 111.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 512 ألف جنيه، 76.3 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12274 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2760 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

الإسماعيلية الجديدة

فيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وذلك لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالخطة الزمنية لتعظيم الإيرادات الناتجة من ممارسة النشاط، وكذلك السيناريوهات المختلفة لتحقيق ذلك وخططها التفصيلية في هذا الإطار والإفصاح عن ذلك بشكل كمي حتى يتسنى للمتعاملين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء هذه البيانات.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 750 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 1.1 مليون سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 3550 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، 22137 سهم، 908.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، حديد عز، 29 ألف سهم، 975 سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 1436 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 76.5 ألف سهم.

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

قالت الشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إنه تم رفع قضية طعن بمحكمة القضاء الإداري لانعدام قرار محافظة سوهاج باعتبار أرض الشركة من المنافع العامة؛ لأنه صادر من غير مختص، كما تم تحديد جلسة يوم الحد الموافق 19 يونيو الجاري لنظر منازعات الاستثمار بقبول الطعن والتظلم ضد القرار.