أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. 70 % من المواطنين يحصلون على دعم الغذاء

كتب إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها الاتفاق المصري الإسرائيلي الأوروبي لزيادة الصادرات إلى أوروبا لتصبح مصر وإسرائيل بدائل السوق الأوروبي مع اقتراب الحظر الكامل لصادرات الغاز الطبيعي.

مذكرة تفاهم نقل وتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل أوروبا تخلق شراكات جديدة

قال المهندس طارق الملا ، أن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى، هى مذكرة تفاهم إطارية تخلق اتفاقيات من عدة شركات يتم التحدث على أساسها، موضحا أنه لم يتم التطرق إلي التفاصيل الخاصة بالكميات الخاصة بالتصدير.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالاجتماع الوزارى السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، إلى أهمية التسهيلات المصرية المتعلقة بالغاز قائلا " تاريخ مهم وخطوة هامة تفتح المجال بين الشركات لقيام عدد كبير من المشروعات المتعلقة بالغاز .

التخطيط: 70% من المواطنين يستفيدون من برنامج دعم الغذاء

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب " البرلمانيين الشباب من أجل العمل المناخي" ، الذي يستضيفه مجلس النواب، ويعقد برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

وخلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور جميل حلمي، أشارت السعيد إلى إطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتكون الإطار المنظم لمنظومة التخطيط في مصر، وبحيث تكون الضمانة الأكيدة لدمج أبعاد التنمية الاستدامة "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية" في كافة الخطط والبرامج والمشروعات في شكلٍ مترابط ومتكاملٍ.

أوضحت السعيد أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة والدين العام وتوفير المناخ المواتِ للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما لا يؤثر على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، كما يركز برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، على إحداث نقلة نوعية في هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها من خلال تبني المعايير البيئية، وعلى الصعيد الاجتماعي، تبنت مصر حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، أهمها برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4 مليون أسرة، وبرنامج دعم الغذاء الذي يستفيد منه حوالي 70% من المواطنين، والمشروع القومي للأسر ة المصرية، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، فضلاً عن إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطاراً متكاملاً وقابلاً للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات.

وأضافت السعيد أنه نظراً لاهتمام الدولة بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، تستهدف رؤية مصر 2030 "أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية".، ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ثم 40% عام 22/2023 لتصل بحلول عام 2025 إلى 50%.

برتوكول تعاون بين غرفة صناعات الملابس الجاهزة وجامعة عين شمس

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، برتوكول تعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس، لتقديم كافة الخدمات البحثية والتعليمية والتدريبية والاستشارية المشتركة بين الطرفين.

وقع البرتوكول الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ووكيل لجنة التدريب والتعليم الفني باتحاد الصناعات، وذلك بمقر الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات، أن الاتفاق يتضمن مساهمة مركز التميز التربوي التابع لجامعة عين شمس، في انشاء مركز متخصص فى البحوث والدراسات الاقتصادية و الاجتماعية و الصناعية لخدمة المجتمع الصناعي وخاصة قطاع الملابس الجاهزة، كما يتولى إعداد الدراسات و البحوث والمسوح والإحصائيات وغيرها من المجالات التي تحتاج اليها الغرفة لدعم انشطتها البحثية والتدريبية، فضلا عن توفير الخبراء والمستشارين والفنيين المتخصصين في المجالات المطلوبة.

وأشار إلى أن المركز سيقدم المساعدة للغرفة في التخطيط لكافة الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارية التي يحتاج إليها القطاع بطرقة عملية ممنهجة بما ينعكس علي تطوير الصناعة ورفع مستوي وقدرات العاملين فيها.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية استقرارا ملحوظا، وكانت تسجل 1819 دولار في التداولات الصباحية لترتفع إلي 1830 دولار، وفيما يلي تفاصيل حركة الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية بمصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 855 جنيها.

عيار 21 يسجل 996 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1140 جنيها.

الجنيه الذهب 7976 جنيها.

أونصة الذهب 1830 دولارا.

عالمياً توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية الأمر الذي يعطي الدعم للذهب، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريباً.