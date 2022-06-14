اليوم السابع
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‪ محافظ بنى سويف يهنئ فوز لاعب رفع الأثقال فى بطولة العالم للناشئين بالمكسيك

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:11 م
‪ محافظ بنى سويف يهنئ فوز لاعب رفع الأثقال فى بطولة العالم للناشئين بالمكسيك اللاعب أحمد حمدي
بني سويف - هاني فتحي

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هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسئولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز "ابن بني سويف" الرباع: أحمد حمدى توفيق وحصوله على المركز الخامس في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 سنة، والمقامة حاليا بالمكسيك في الفترة من 9 إلى 19 يونيو الجاري، معرباُ عن سعادته بما حققه اللاعب وحصوله على مركز متقدم على مستوى العالم في البطولة.

من جهته أضاف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن اللاعب حصل "إجمالياً" على المركز الخامس في منافسات ميزان 67كجم ببطولة العالم على مستوى العالم، حيث حصل على المركز الرابع في "الخطف" والمركز السابع في" الكلين والنطر"، مشيراً إلى أن اللاعب الرباع ابن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يدربه الكابتن أحمد ربيع عبد الحميد - مدرب اللاعب بالمشروع والجهاز الفني والإداري للمنتخب، وتحت إشراف الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة  الشباب والرياضة، ومحمد زكريا مسئول المحافظة بالإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة، وإيمان حسين مشرف عام المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف.

فوز الاعب المصري احمد حمدي (2)
فوز اللاعب المصري أحمد حمدي

 

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اللاعب المصري أحمد حمدي

 

فوز الاعب المصري احمد حمدي (1)
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