ولاية أوهايو تجيز حيازة السلاح للمدرسين بعد 24 ساعة تدريب.. اعرف السبب

كتبت: نهال أبو السعود

وقع حاكم ولاية أوهايو الأمريكية الجمهوري مايك ديواين مشروع قانون سيسمح لموظفي التعليم في الولاية بحمل الأسلحة في مباني المدرسة بعد تلقيهم تدريبًا ليوم واحد فقط على الأكثر، وفقا لشبكة ايه بي سي.

القانون هو محاولة للتراجع عن تأثير حكم المحكمة العليا في أوهايو العام الماضى، والذى نص على أنه يطلب من موظفي المدرسة الخضوع لمئات الساعات من التدريب قبل تسليح أنفسهم في المدارس.

ويتطلب القانون الجديد كما تم سنه، ما يصل إلى 24 ساعة من التدريب قبل أن يتمكن الموظف من التسلح، وما يصل إلى ثماني ساعات من التدريب السنوى، ويجب أن تتم الموافقة على برامج التدريب من قبل مركز أمان مدرسة أوهايو.

قبل الإعلان عن توقيع القانون، حدد الحاكم العديد من إجراءات السلامة المدرسية الأخرى التي روج لها والمشرعون، بما في ذلك 100 مليون دولار لتعزيز أمن المدارس و5 ملايين دولار لأمن الكليات.

وتضيف الولاية 28 موظفًا إلى مركز السلامة المدرسية للعمل مع المناطق بشأن قضايا السلامة ولتوفير التدريب بموجب القانون الجديد، كما قال الحاكم إن أوهايو قدمت أيضًا 1.2 مليار دولار للمعالجة الصحة العقلية وغيرها من القضايا، وأضاف انه لا يزال يفضل أن تقوم المناطق التعليمية بتوظيف ضباط موارد مدرسية مسلحين.