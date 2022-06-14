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واشنطن تمدد استثناء معاملات متعلقة بالطاقة الروسية من العقوبات حتى 5 ديسمبر

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:29 م
واشنطن تمدد استثناء معاملات متعلقة بالطاقة الروسية من العقوبات حتى 5 ديسمبر وزارة الخزانة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تمديد استثناء معاملات متعلقة بالطاقة الروسية من العقوبات حتى 5 ديسمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، قصف قوات كييف الأخير على الأحياء المدنية فى دونيتسك بأنه "عمل بربرى"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكرانى كثف هجماته على دونباس فى الآونة الأخيرة.

وقال بيسكوف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - "أن رئيس دونيستك دينيس بوشيلين، قد طلب دعما عسكريا إضافيا على خلفية تصعيد كييف واستهداف المدنيين"، مؤكدا أن الطلب أحيل إلى وزارة الدفاع الروسية.

على صعيد متصل، أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميترى بولنسكي، عن استيائه لعدم إبداء وسائل الإعلام الغربية رد فعل على قصف القوات الأوكرانية مستشفى للولادة في دونيتسك.


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