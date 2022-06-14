هل الإسراف فى تناول بعض الفيتامينات يعد خطرًا على صحتك؟

فاطمة ياسر

بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الفيتامينات بكثرة من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الصحة العامة، ولكن نشرت وكالة " نوفوستي " تحذير نشرته الدكتورة سفيتلانا برونيكوفا، رئيسة البرامج العلاجية في مركز IntuEat للتغذية الحدسية والعلاج النفسي لاضطرابات الأكل، تؤكد خلاله من خطر تناول جرعة زائدة من الفيتامينات.

وأوضحت الطبيبة، إلى أن تناول جرعات زائدة من الفيتامينات والخاصة في تغذية الأطفال تقلق الخبراء، والشيء الخطيرهو تناول جرعات زائدة من الفيتامينات الأحادية، وخاصة التي تذوب في الدهون.

وأشارت رئيسة البرامج العلاجية، علي وجود مستحضرات تحتوي على جرعات عالية من المادة الفعالة للفيتامينات، والهدف من ذلك هو تعويض نقص فيتامينات معينة بصورة سريعة، ويمكن شراء هذه المستحضرات من دون وصفة طبية، لذلك يعتقد الكثيرون أنها مفيدة، ولكنها في الواقع تضر بصحتهم.

وتشيرالخبيرة، إلى أنه من الخطأ تناول جرعات زائدة من هذه المستحضرات من دون استشارة الطبيب، والأخطر من ذلك، هو تناول جرعة زائدة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، لأنها تمتص جيدا وبسرعة، وتفرز ببطء من الجسم.

وشرحت الفيتامينات المضرة عند الإسراف في تناولها، ومنها فيتامين А وفيتامين D. ، بالرغم من فوائدها للجسم، لكن الإسراف في تناولها يعد خطرا، فزيادة جرعة فيتامين D تؤدي إلى الإصابة بفرط الكالسيوم، وهو أمر خطير بشكل خاص في بعض الأمراض ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.، وتناول جرعات كبيرة من فيتامين А يؤدي إلى اضطراب وظائف القلب والكلى.