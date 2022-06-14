نقابة المهندسين: التوصل لحل مشكلة عدد كبير من مهندسى الكهرباء المعارين للخارج

كتبت آية دعبس

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مساء أمس بمقر النقابة العامة للمهندسين، المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتور محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، في لقاء ودي تطرق لعدد من الملفات والمشروعات الهندسية، وأوجه التعاون، إضافة إلى بحث سبل علاج مشكلات بعض المهندسين في قطاع الكهرباء للتعاقد بالخارج.

ومن جانبها قدمت المهندسة صباح مشالي التهنئة للنبراوي بمناسبة فوزه بمنصب النقيب العام المهندسين، وأبدت تطلعها لتعزيز التعاون مع نقابة المهندسين.

وتطرق اللقاء للحديث حول علاج مشكلات بعض المهندسين العاملين في قطاع الكهرباء راغبي التعاقد للعمل بالخارج ، وتوجه النبراوي بالشكر والتقدير لمشالي لحلها مشكلة عدد كبير من المهندسين الذين تعذر حصولهم سلفا على إجازة للعمل بالخارج، وهي المشكلة التي تؤرق عدد من المهندسين المعارين للخارج، إذ أعلنت مشالي خلال اللقاء موافقتها على منح إجازة لعدد كبير منهم بلغ نحو أكثر من 100 مهندس حتى الآن مع ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالعمل في مشروعات الشركة.

وتناول النقاش أيضا، عدد من الملفات الهندسية، إذ استعرضت مشالي الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم المشروعات القومية الكهربائية، خصوصا المتعلقة بشبكة نقل الكهرباء، والتي يبلغ حجم استثماراتها نحو أكثر من 70 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وذلك لتطوير شبكات نقل الكهرباء (الجهد العالي والفائق)، وأيضا مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار، واستكمال دراسات الربط في هذا الصدد، وبينها مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا، ومصر والأردن، ومصر والسعودية ، ومصر والسودان ، ثم الربط مع قبرص واليونان، إذ تعتبر مصر محورا للطاقة بين ثلاث قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأكد النبراوي أنه سيتم الترتيب مع شعبة الهندسة الكهربائية في النقابة لتنظيم لقاء مع المهندسة صباح مشالي للحديث في ندوة لعرض تفاصيل المشروعات القومية والاستثمارات في قطاع الربط والنقل الكهربائي.

من جانبه أكد الدكتور محمد اليمانى- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، أن الشعبة ستعمل على تعزيز وتوسيع أفق التعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات الانتاج والتوزيع ، بما يخدم المهندسين والمهنة عبر تنظيم فعاليات ولقاءات وندوات تعريف بالمشروعات القومية الضخمة التي تمت وتلك الجاري تنفيذها ، والإطلاع على كل ما يستجد في مجال تكنولوجيا نقل الكهرباء، ما يتيح نقل الخبرات المهنية ورفع كفاءة المهندسين.