ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق فى ممر عقار بوسط الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية- أسماء على بدر

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب فى ممر عقار بشارع شاكور بمنطقة محطة الرمل دون إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى ممر عقار دون حدوث اصابات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العطارين وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات لإطفاء الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق هو ناس كهربائىـ ولم يسفر عن ايه إصابات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.