ميقاتى يستقبل الوسيط الأمريكى فى بيروت اليوم

كتبت إيمان حنا

يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود أموس هوكشتاين في هذه الأثناء في السراي الحكومي. وفق لبنان24

وقد وصل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، الإثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولين لبنانيين بخصوص نزاع حدودي بحري مع إسرائيل حول تطوير حقل غاز.

وتم استدعاء هوكشتاين إلى بيروت بعد اعتراض لبنان على وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن إلى حقل غاز قبالة الساحل في الخامس من يونيو لتطوير حقل غاز يعرف باسم كاريش.

ويأمل لبنان فى استئناف المحادثات التى باءت العام الماضي بالفشل بعد أن وسع لبنان المساحة التي يطالب بها بنحو 1400 كيلومتر مربع في المنطقة المتنازع عليها من الحدود المعروفة باسم «الخط 23» جنوباً إلى «الخط 29» بما في ذلك جزء من حقل كاريش.

وكان من مقترحات هوكشتاين مبادلة ميدانية من شأنها إنشاء حدود على شكل حرف إس بدلا من خط مستقيم، لكن لبنان لم يوافق رسمياً على الاقتراح، بحسب مصادر رسمية.